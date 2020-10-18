قبل إطلاقها اليوم.. تعرف على ترددات قناة مدرستنا التعليمية





المناهج التي تُعرض على قناة مدرستنا التعليمية

وتعتبر هذه القنوات التعليمية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.



وأعلن الوزير عن تردد قناة مدرستنا التعليمية وجاءت كالتالي: وتعتبر هذه القنوات التعليمية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.وأعلن الوزير عن تردد قناة مدرستنا التعليمية وجاءت كالتالي:

تردد قناة مدرستنا التعليمية تردد 12303- الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 56.



وسيتم الإعلان عن جدول قناة مدرستنا لتغطية الصفوف من 4 ابتدائي حتى الإعدادية للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" فضلًا عن طباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس.



كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن مصادر التعليم التي سيتبعها الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وجاءت كالتالي:



- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيكون لهم الأولوية في الحضور بالمدرسة لأن نظام التعليم الجديد 2.0 يعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.



- الصفوف من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلًا عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.



- الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي.. في هذه المرحلة وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم، بالإضافة إلى أجهزة التابلت والذي سيتم تسليمه للطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة.



وانطلقت أمس السبت الدراسة فى 12 محافظة، وهم: "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء" الطلاب اليوم، بالإضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في القاهرة والجيزة.



بينما ينتظم اليوم الأحد، الطلاب فى 14 محافظة، وهم: "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح".

ينشر «الدستور» ترددات قناة مدرستنا التعليمية ، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع بداية العام الدراسي الجديد، عن اطلاق 3 قنوات تعليمية جديدة، سيتم إطلاقها رسميًا اليوم الأحد 18 أكتوبر تحت اسم قناة مدرستنا.