شكرى: بحثنا مع إسبانيا استقرار شرق المتوسط بعيدًا عن «سياسات الهيمنة»

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، العلاقات التاريخية القوية والصداقة بين مصر وإسبانيا، لافتًا إلى أن مباحثاته مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، تناولت سبل مزيد من تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة المتوسط.ولفت شكري إلى أن إسبانيا تلعب دورًا مهمًا في توثيق العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المباحثات تضمنت الأوضاع في سوريا وليبيا وشرق المتوسط وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار بما يعود بالنفع بعيدا عن سياسات التوسع والهيمنة وخلق حالة من التوتر التي لا تفيد.كما أضاف شكري أن كلًا من مصر وإسبانيا حليف في مقاومة الإرهاب والتصدي له، مؤكدًا أن لدى البلدين تنسيقًا في المحافل الدولية.