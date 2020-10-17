الجزائر تطالب مواطنيها بالتزام تدابير الوقاية لمنع انتشار كورونا

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، المواطنين إلى الالتزام بالمساعي العمومية للحفاظ على سلامتهم والقضاء التام على وباء كورونا، واتباع التدابير التخفيفية المتخذة، خاصة المرتبطة بالاستئناف التدريجي للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت، أنه ينبغي على المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات بحس عال من المسئولية، والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية وتجنب التجمعات، تفاديا للجوء من جديد إلى التدابير الوقائية التي تم إقرارها سابقا.وأشار البيان إلى أنه منذ ظهور وباء كورونا، مطلع العام الجاري، اعتمدت السلطات الجزائرية استراتيجية استباقية جندت فيها كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لاحتواء الوباء ومكافحة انتشاره بالاعتماد الصارم على تدابير احترازية، استكملت بمستوى عال من وعي المواطنين ودرجة التعبئة الكبيرة للمجتمع المدني عبر جميع الولايات.وأوضح أن هذه التدابير المتخذة سمحت منذ أشهر بتحقيق استقرار ملحوظ للوضع الصحي، وتفادي سيناريوهات معقدة كما هو الحال في عديد دول العالم، إلا أنها لم تمنع من تسجيل ضحايا من المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي.