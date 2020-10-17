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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

24.2 مليون طالب قبل الجامعى.. و3.1 مليون يلتحقون بالجامعات خلال عام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:57 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أعداد المقيدين بالتعليم قبل الجامعي لـ24.200.531 تلميذا خلال العام 2018-2019 مقابل 23.201.776 تلميذا عام 2017 - 2018 وذلك بزيادة قدرها 4.3%.

ولفت الجهاز، وفقًا لتقرير يستعرض الإنجازات التي حققها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال خمس سنوات منذ الاحتفال باليوم العالمي الثاني للإحصاء، إلى أن أعداد المقيدين عام 2018-2019 بالتعليم العالى بلغت 3104224 طالبا مقابل 2985476 طالبا عام 2017- 2018 بزيادة قدرها 4%.

وبلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس 126432 بالتعليم العالـي عضو هيئة تدريس عام 2019 - 2018 مقابل 118704 عام 2017 - 2018 بزيادة قدرها 6.5%، كما ارتفع إجمالي الخريجين في الجامعات الحكومية لـ406369 خريج عام 2018 مقابل 367549 عام 2017 بنسبة زيادة 10.6%.
بينما بلغ إجمالي الخريجين في الجامعات الخاصة 23770 خريج عام 2018 مقابل 23310 خريج عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2%.

وبلغت أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية العليا 119759 عام 2018 مقابل 108068 عام 2017 بزيادة قدرها 10.8%.

فيما بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 869 موفدا عام 2019، مقابل 1094 عام 2018 بنسبة انخفاض 20.6%.

وقدر عدد البراءات الممنوحة للمصريين من مكتب البراءات المصرى 175 براءة اختراع بينما البراءات الممنوحة للأجانب 575 براءة اختراع.

وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة للمصريين من مكتب العلامات التجارية المصرى 6126 علامة تجارية، بينما العلامات التجارية للأجانب 2884 علامة تجارية.

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