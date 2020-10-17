ضبط 11 ألف قرص مخدر في صيدلية بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية والعصبية محظور تداولها ومهربة جمركيًا داخل إحدى الصيدليات بالجيزة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مواجهة جرائم ترويج العقاقير المخدرة خاصة على النشء صغير السن.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام أحد المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية دون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية، وضبط المتهم، وأسفر التفتيش عن ضبط "11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها ومهربة جمركيًا"، وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.