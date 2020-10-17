ضبط مسجل خطر بـ100 طربة حشيش في البحيرة

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين عليها.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) ومديرية أمن البحيرة، من ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة (عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.. وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (700 ألف جنيه).