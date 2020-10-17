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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تناشد الألمان الإسهام فى الحد من انتشار كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
ميركل
ميركل
وكالات
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ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها الإسهام في الحد من انتشار جائحة كورونا، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت:" علينا الآن أن نفعل ما بوسعنا حتى لا ينتشر الفيروس بشكل خارج عن السيطرة، وكل يوم مهم الآن".

وأضافت ميركل، موجهة حديثها إلى مواطنيها:" أرجوكم، تخلوا عن كل رحلة ليست ضرورية بالفعل، وعن كل حفلة ليست ضرورية بالفعل، من فضلكم، ابقوا في البيت وفي مقر سكنكم، طالما أمكن ذلك".

وأوضحت ميركل أن ألمانيا تمر بـ" مرحلة خطيرة للغاية" من الجائحة، وعدد الإصابات الجديدة يزداد بسرعة هائلة يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن الجائحة عادت للانتشار بسرعة مرة أخرى، وبشكل أسرع مما كانت عليه الأمر في البداية قبل أكثر من نصف عام.

وأردفت ميركل:"الصيف الهادئ نسبيًا قد ولى، والآن نحن مقبلون على شهور صعبة، كيف سيكون الشتاء وكيف سيكون عيد الميلاد لدينا، هذا ما سيتحدد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وهذا ما سنحدده نحن جميعًا من خلال أفعالنا".

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