تجديد حبس المتهم بالتعدى على سيدة لسرقتها فى السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس المتهم بالتعدي على سيدة بهدف سرقة هاتفها المحمول بمدينة السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت قد أقرت السيدة في أقوالها أمام النيابة بأنها تفاجأت بهجوم المتهم عليها لسرقة هاتفها المحمول وليس لخطف طفلها.وألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على بطل فيديو واقعة التعدي على السيدة، وأظهر الفيديو أن شابا تتبع سيدة تحمل طفلا وقام بالتعدي عليها بالضرب لسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار فور رؤيته شاب ينزل من سيارة، والذى قام بمطاردته وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.