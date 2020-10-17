لأول مرة.. الإصابات اليومية بكورونا في التشيك تتجاوز 11 ألفا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم السبت تسجيل 11105 حالات إصابة بكوفيد -19 يوم الجمعة في أكبر حصيلة يومية حتى الآن للجائحة.وتشهد التشيك أكبر زيادة في أوروبا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان.وارتفع العدد الإجمالي للحالات التي اكتشفتها البلاد منذ مارس إلى 160112 وهو ما يزيد مرتين عن العدد المسجل في الثاني من أكتوبر وأكثر من ستة أضعاف العدد الإجمالي قبل سبتمبر.