ردًا على الاستفزاز التركي.. روسيا تعلن بدء مناورات عسكرية في بحر قزوين

أعلنت روسيا، مساء اليوم الجمعة، بدء مناورات عسكرية في بحر قزوين، ردًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية بشأن عدم اعترافه بضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، فضلًا عن توقيعه لاتفاقيات عسكرية مع أوكرانيا.ونقل موقع "خبر دار" التركي عن وزارة الدفاع الروسية، تأكيدها لبدء البحرية الروسية مناورات عسكرية في بحر قزوين، شاركت فيها 6 سفن حربية و7 طائرات ونحو 400 جندي.ووقع الرئيس التركي أردوغان، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اتفاقًا عسكريًا، دون الإعلان عن أيّ تفاصيل حتى الآن، في خطوة تنذر بتوتر في العلاقات التركية الروسية.وكان أردوغان، أعلن خلال مؤتمر صحفي جمعه بزيلينسكي، اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول التركية، أن تركيا لم ولن تعترف بضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها.جدير بالذكر أن روسيا، ضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء جرى في شبه الجزيرة، في 16 مارس 2014.