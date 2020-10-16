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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف استفاد عنتيل الدوحة من ادعاء المشيخة؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:53 م
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
هاجر رضا
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فضحت فتاة قطرية تُدعى «ريم» الإخواني الهارب عبدالله الشريف الملقب بـ«عنتيل الدوحة»، بعد إذاعة التسريب الخاص به، قائلة إنها اكتشفت جملة من الحقائق لم تكن واضحة أمام الجميع.

ودائمًا ما يدعي «عنتيل الدوحة» المشيخة، ويزعم إنه أحد رجال الدين، خاصة بعدما فشل في أن يصبح شاعرًا، وفشل أول قصيدة ونشرها على موقع «يوتيوب» أصدرها بتاريخ 19 يناير 2013 وكانت القصيدة بعنوان «الأستاذ أبولهب بن عبد مناف».

واحتار الناس بين تصنيف عبدالله الشريف كإعلامي أم شاعر أم شيخًا، قبل أن تفضحه صديقته ريم بالتسريبات الجنسية له، ليعلم الجميع بأنه عنتيل الدوحة.

وفي أوائل 2014، فشل عبدالله الشريف في استقطاب الشباب عبر برنامجه الذي لعب فيه شخصية الشاب أشرف من خلال مقطع بعنوان أشرف وابتسام، ثم في أغسطس 2014 قدّم الموسم الأول من البرنامج، وأصبحت الحلقات ضمن قائمة اليوتيوب في مصر، وساعدته أموال الإخوان في حصوله على يوتيوب على درع اليوتيوب الفضي.

الهارب عبدالله الشريف لجأ إلى اللجان الإلكترونية الإخوانية في كل مرة يتم الهجوم عليه، وكيف تغيرت ملابسه فجأة وعمليات زرع الشعر، وكيف تناول الفيديوهات المذاعة على القنوات المصرية من زوايا أخرى للإساءة للحكومة المصرية ومؤسساتها.

وأكدت عدد من المعلومات مع وجود وثيقة نشرها موقع "العربي الحديث" أكدت حصول عبدالله الشريف على 120 ألف دولار مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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