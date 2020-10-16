«موزة زوجة القرد».. كيف سحقت حاكمة قطر شخصية تميم وجعلته إمعة؟

مؤامرات كثيرة دبرتها الشيخة موزة أم تميم حاكم قطر، بداية من تنصيبه طفلها المدلل على كرسي الحكم وإزاحة والده وتحريكه وفقًا لأهوائها وتطلعاتها داخل وخارج البلاد دون حسيب أو رقيب قبل أن تظهر فضائحها أمام العالم أجمع بعد تسريبات بريد هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية خلال الفترة الرئاسية لأوباما.موزة تستخدم زوجة رئيس وزراء بريطانيا للتودد لهيلاريوكشفت التسريبات محاولة الشيخة موزة أم تميم حاكم قطر التودد لهيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا السابقة، عن طريق شيري بلير زوجة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.وكشفت إحدى الرسائل الموجهة من شيري إلى كلينتون رغبة موزة في بناء علاقات معها، وقالت في رسالتها إلى هيلاري بتاريخ 13 مايو 2009 أي بعد أقل من 4 أشهر على تولي الأخيرة منصبها بالخارجية الأمريكية: «قد تعرفين أننى على مدار السنوات الأربع الماضية عملت مع القطريين وتحديدا الشيخة موزة وبنيت علاقة طيبة معهم».موزة تتمنى أن تعطيها هيلاري بعضًا من وقتهاواستكملت شيري بلير رسالتها المسربة قائلة: «تواصلت الشيخة موزة معي سرًا، وقالت إنهم حريصون على أن تكون علاقتهم بالولايات المتحدة على موطئ أكثر إيجابية وتأمل في لقاء نسائي خاص مع كلينتون وأنها مسرورة للمجيء إلى واشنطن لو استطاعت إتاحة بعض الوقت»، حيث كانت هيلارى كلينتون وزيرة خارجية أمريكا في عهد أوباما داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.ودعمت قطر من خلال قناة الجزيرة الإرهابية جميع الفصائل الإرهابية المنبثقة من الإخوان، وأجرى مراسلوها العديد من الحوارات مع عناصر تنظيم داعش، كذلك غطت مظاهرات الربيع العربي من أجل زيادة الفتنة، وتنبه العرب لذلك ولكن في وقت متأخر.موزة الحاكم الفعلي لقطر.وعملت موزة لسنوات طويلة لحماية نجلها سواء من خلال مؤامراتها الخارجية أو الداخلية، وفي الداخل فضلت العصا الأمنية فأوعزت للأجهزة الأمنية بسحب جنسيات المعارضين من آل مرة ويام وغيرهما وفتحت سجون أمن الدولة لتمرير مشروعها بالتعذيب والترهيب مما فاقم الوضع، خاصة إن الجيش القطري قليل العدد لا تضمن ولاءه فاضطرت للإيعاز بحله وتحويله لقوة احتياط غير مسلحة.وخارجيًا لم يكن أمامها سوى الارتماء في الحضن الأمريكي عبر منح كل التسهيلات للأمريكيين الذين لم يجدوا ما يغري في المساحة القطرية فلا يوجد ما يكفي من الأرض لبناء قواعد أمريكية واكتفت واشنطن ببناء أكبر مخزن للجيوش الأمريكية العاملة في المنطقة.