أعلنت قناة العربية الاخبارية، اليوم الجمعة، عن مناورات عسكرية روسية وسط الحرب بين أرمينيا وأذربيجان على الإقليم المتنازع عليه ناجوراني كاراباخ.أعلنت روسيا أن سلاح البحرية التابع لها بدأ تدريبات عسكرية في بحر قزوين شمال باكو، مصرة على عدم وجود أي تهديد للدول المجاورة في وقت تخوض أرمينيا وأذربيجان معارك للسيطرة على ناجوراني قره باخ.وتجري المناورات العسكرية شمال شبه جزيرة أبشرون الأذربيجانية حيث تقع باكو، وستشمل إطلاق صواريخ ونيران مدفعية، بحسب بيان لوزارة الدفاع.وتشارك فيها ست سفن وسبع طائرات وأكثر من 400 جندي، بحسب المصدر.وأضافت الوزارة الروسية أن "الأنشطة... لا تشكل أي تهديد ولا تفرض قيودا على الأنشطة الاقتصادية للدول المطلة على قزوين".