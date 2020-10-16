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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:03 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
منار أحمد
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أعلن الاتحاد الأوروبي، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 7 وزراء سوريين، حسبما ذكرت قناة "العربية" الأخبارية.

وأضافت القناة أن العقوبات الأوروبية على سوريا شملت 289 مسئولا و70 كيانا.

وتشمل القائمة السوداء الجديدة، التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية، كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.

وحمّل الاتحاد هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو إلى أغسطس العام الجاري المسئولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.

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