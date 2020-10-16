«في خدمتك».. 7 نصائح حول أنسب الأوقات لغسل اليدين

ينشر "الدستور" بعض النصائح التي نشرتها وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها على الإنترنت، ومن بينها الأوقات التي ينصح بغسل اليدين فيها تجنبا للإصابة بفيروس كورونا وهي:- قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله.- بعد السعال أو العطس.- بعد استخدام دورة المياه.- بعد لمس الحيوانات.- قبل وبعد رعاية شخص مريض.- قبل وبعد تغيير حفاضات الطفل.- بعد لمس القمامة.كل من لديه شكوى أو حالة أو مفقود أو مبادرة يستطيع إرسالها ضمن مبادرة «معاك خطوة بخطوة»، التي أطلقها "الدستور" من خلال قسم «أبواب الخير»، إيمانًا بدور المؤسسة الإعلامي في مساعدة المواطنين لتلقي شكواهم ومتابعتها خطوة بخطوة وإيصالها للجهات المعنية لحلها، ويتم التواصل من خلال خدمة «واتس آب» على الأرقام 01066778020-01004333637.