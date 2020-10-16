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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك ماليزيا يحث ساسة بلاده على حل خلافاتهم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
ملك ماليزيا، السلطان
ملك ماليزيا، السلطان عبد الله
وكالات
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دعا ملك ماليزيا، السلطان عبدالله، الساسة في بلاده إلى عدم جر ماليزيا نحو مزيد من عدم اليقين السياسي، وحثهم على حل الخلافات بينهم من خلال التفاوض والعملية الدستورية.

ونصح القصر في بيان له، اليوم الجمعة، أعضاء البرلمان بالرشد في التعامل مع شئون السياسة، وأن يتفهموا مخاوف الرأي العام.

وقال بيان القصر الملكي: "فيما يتعلق بآخر تطورات الوضع السياسي في البلاد، نصح جلالته الشعب، ولا سيما السياسيين، بالعمل معا لضمان عدم انجرار البلاد مرة أخرى لحالة عدم اليقين السياسي، بينما لا نزال جميعا نواجه مشاكل مختلفة ومستقبلا صعبا بسبب خطر وباء كوفيد-19".

وتأتي تصريحات الملك وسط صراع على السلطة، بين رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم، بعد 7 أشهر فحسب من خلاف آخر أدى إلى تشكيل محيي الدين للحكومة.

والتقى أنور بالملك هذا الأسبوع ليثبت أنه يتمتع بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بمساعدة منشقين عن الإدارة الحالية. لكن ألغيت اجتماعات أخرى في القصر بسبب القيود المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وتأتي الصراعات السياسية الأخيرة، في الوقت الذي تكافح فيه ماليزيا لإنعاش اقتصاد يعاني بسبب الوباء العالمي، وطفرة جديدة في الإصابات.

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