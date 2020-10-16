لقاء تليفزيونى لبايدن يتجاهل تسريبات «إيميلات» نجله في قضية فساد

على الرغم من أهمية القضية في الداخل الأمريكي، إلا أن مقابلة مع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، والتي استمرت ساعة ونصف، لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى الرسائل الإلكترونية المسربة لنجله هانتر، حول شركة طاقة أوكرانية متهمة بالفساد.وفشل مذيع قناة "إي بي سي" للأخبار، جورج ستيفانوبولوس، في سؤال "بايدن" خلال حوار مباشر عن الأدلة الجديدة ورسائل البريد الإلكتروني التي طالت مؤخرا ابنه هانتر، وأعادت إلى الواجهة مجددا مسألة لقائه مع مسئول لشركة الطاقة الأوكرانية المتهمة بالفساد عام 2015، وفقا لقناة العربية.وقدم نجل "بايدن"، والده نائب الرئيس آنذاك، إلى مسئول تنفيذي كبير في شركة طاقة أوكرانية قبل أقل من عام من ضغط "بايدن" على المسئولين الحكوميين في أوكرانيا، لإقالة المدعي العام الذي كان يحقق في ملف الشركة، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها قبل أيام قليلة.وتتعارض تلك المراسلات مع ادعاء "بايدن" بأنه لم يتحدث أبدا مع ابنه عن تعاملاته التجارية في الخارج، وحاولت شبكات الإعلام الرئيسية في البلاد تجاهل تلك القصة، كما قامت شركات التواصل الاجتماعي بحظرها، مما أثار شكاوى عدة حول الرقابة، ودفع الجمهوريين للإعلان عن أنهم سيستدعون الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، إلى جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي.من جانبه قال جيمس فريمان، من صحيفة وول ستريت جورنال، في تغريدة له على "تويتر": " يتوقع العديد من ناخبي دونالد ترامب الذين سوف ينضمون إلى قناة ABC، الليلة، أن يقوم المذيع بدعوة الناخبين المترددين لسؤال نائب الرئيس السابق، حول هذه المزاعم، ويمكن للسيد ستيفانوبولوس، أيضا مراوغة القضية من خلال دعوة بايدن لإبداء رأيه في صحيفة نيويورك بوست".