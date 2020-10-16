رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاء تليفزيونى لبايدن يتجاهل تسريبات «إيميلات» نجله في قضية فساد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
جو بايدن
جو بايدن
مروة عنبر
طباعة
على الرغم من أهمية القضية في الداخل الأمريكي، إلا أن مقابلة مع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، والتي استمرت ساعة ونصف، لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى الرسائل الإلكترونية المسربة لنجله هانتر، حول شركة طاقة أوكرانية متهمة بالفساد.

وفشل مذيع قناة "إي بي سي" للأخبار، جورج ستيفانوبولوس، في سؤال "بايدن" خلال حوار مباشر عن الأدلة الجديدة ورسائل البريد الإلكتروني التي طالت مؤخرا ابنه هانتر، وأعادت إلى الواجهة مجددا مسألة لقائه مع مسئول لشركة الطاقة الأوكرانية المتهمة بالفساد عام 2015، وفقا لقناة العربية.

وقدم نجل "بايدن"، والده نائب الرئيس آنذاك، إلى مسئول تنفيذي كبير في شركة طاقة أوكرانية قبل أقل من عام من ضغط "بايدن" على المسئولين الحكوميين في أوكرانيا، لإقالة المدعي العام الذي كان يحقق في ملف الشركة، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها قبل أيام قليلة.

وتتعارض تلك المراسلات مع ادعاء "بايدن" بأنه لم يتحدث أبدا مع ابنه عن تعاملاته التجارية في الخارج، وحاولت شبكات الإعلام الرئيسية في البلاد تجاهل تلك القصة، كما قامت شركات التواصل الاجتماعي بحظرها، مما أثار شكاوى عدة حول الرقابة، ودفع الجمهوريين للإعلان عن أنهم سيستدعون الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، إلى جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي.

من جانبه قال جيمس فريمان، من صحيفة وول ستريت جورنال، في تغريدة له على "تويتر": " يتوقع العديد من ناخبي دونالد ترامب الذين سوف ينضمون إلى قناة ABC، الليلة، أن يقوم المذيع بدعوة الناخبين المترددين لسؤال نائب الرئيس السابق، حول هذه المزاعم، ويمكن للسيد ستيفانوبولوس، أيضا مراوغة القضية من خلال دعوة بايدن لإبداء رأيه في صحيفة نيويورك بوست".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«فيفا»: محمد الشناوي ضمن أفضل 5 حراس في أفريقيا

رئيس الوزراء يشدد على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

الأكثر قراءة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

رئيس الوزراء يشدد على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

اختبار للتنبؤ بشدة مسار كورونا

شركة إسبانية «تبشر» بعقار للسرطان ثبتت فعاليته بعلاج كورونا

وفاة أول شخص للإصابة بعدوى كورونا للمرة الثانية فى باكستان

ارتفاع ضحايا فيضانات كمبوديا لـ18 قتيلا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«خفة يد».. أحدث إصدارات إسلام أبوشكير عن منشورات «المتوسط»

«نزهة الأشواق في أخبار المتيمين والعشاق» جديد منشورات الجمل

«صفصافة» تعيد نشر أعمال إدوار الخراط

«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب