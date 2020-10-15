الأمم المتحدة تشيد بتفكيك شبكات الإجرام والميلشيات في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتقال قادة الميليشيات كخطوة رئيسية نحو المساءلة وسيادة القانون وتفكيك الشبكات الإجرامية.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مساء اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني، إنها ترحب باعتقال عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم "البيجا"، أمس من قبل حكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى أن ميلاد مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.وأضافت "كما ورد إسم ميلاد في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود".وأكدت البعثة الأممية أن مثل هذه الاعتقالات تشكل خطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة، الليبيين منهم والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا.وشددت البعثة على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لميلاد وجميع الأفراد المحتجزين حاليًا في الحبس الاحتياطي، معربة عن التزامها بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون.