رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تشيد بتفكيك شبكات الإجرام والميلشيات في ليبيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:46 م
الميلشيات في ليبيا
الميلشيات في ليبيا
محمد عمر
طباعة
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتقال قادة الميليشيات كخطوة رئيسية نحو المساءلة وسيادة القانون وتفكيك الشبكات الإجرامية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مساء اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني، إنها ترحب باعتقال عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم "البيجا"، أمس من قبل حكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى أن ميلاد مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وأضافت "كما ورد إسم ميلاد في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود".

وأكدت البعثة الأممية أن مثل هذه الاعتقالات تشكل خطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة، الليبيين منهم والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا.

وشددت البعثة على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لميلاد وجميع الأفراد المحتجزين حاليًا في الحبس الاحتياطي، معربة عن التزامها بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

«الصحة»: 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

القبض على طبيب مزيف داخل عيادته بكفر الشيخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزانى

ناجيتان من سرطان الثدي لـ«الدستور»: «شوفنا الموت 100 مرة»

دراسة تحذر مما تفعله اضطرابات الأكل في أجسادنا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

انطلاق حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر.. اليوم

السبت.. افتتاح معرض «مصورات الفنون الجميلة» بجاليرى المشربية

اليوم.. لقاء مفتوح مع الكاتب محمد المنسى قنديل بمكتبة مصر الجديدة

«قصة نجاح».. كتاب يرصد ويوثق مسيرة الروائى هيثم نافل