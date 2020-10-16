سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-10-2020 بالبنوك المصرية
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:49 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 16-10-2020، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول وبنك التنمية الصناعية، مقابل تراجع سعره في بنك عوده والمصرف المتحد.
كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.09 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، كما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه.
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول وبنك التنمية الصناعية، مقابل تراجع سعره في بنك عوده والمصرف المتحد.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 16-10-2020
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.68 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.46 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك مصر تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، كما انخفض سعر الدينار في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.40 جنيه.
كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.09 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، كما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه.