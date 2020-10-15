بعد 3 أشهر من رحيله.. وفاة أرملة الفريق محمد العصار





وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربى في 6 يوليو الماضي، وذلك بعد رحله مرض، دخل على أثرها المستشفى قبل وفاته بشهر.









أعلن محمد عيد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي وفاة أرملة الفريق محمد سعيد العصار.وقال بكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى المغفورة لها بإذن الله جدتي الدكتورة صفاء العصار. وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا جدتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله. نرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال".وأضاف: "سيصلى على المتوفاة بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي والدفنة في مدافن القوات المسلحة بجانب المسجد".