وفاة أحد مصابي حادث انفجار غلاية زيت بمصنع في الإسماعيلية

‏‏‎توفي أحد مصابي حادث انفجار غلاية زيت بمصنع بطريق الإسماعيلية الصحراوي، متأثرا بإصابته بحروق متنوعة من الدرجة الثانية والثالثة.وقالت مصادر طبية، إن المتوفي هو المهندس رفعت شعبان عثمان ابن منطقة حي السلام بالإسماعيلية كان أول المصابين في انفجار إحدى غلايات الزيت بالمصنع، وأصيب بحروق مختلفة من الدرجة الثانية والثالثة.ولفت إلى أن المصاب نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس عقب الحادث مباشرة، وأجريت له بعض جراحات الطوارئ إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى متأثرا بإصابته.وكان قد أصيب 11 شخصا بحروق مختلفة إثر انفجار غلاية "زيت" صباح أمس الأربعاء، بمصنع بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.وقالت المصادر إن الحادث نتيجة عطل فني في إحدى غلايات الزيت داخل المصنع، مما أدى إلى إصابة 11 عاملا بحروق من الدرجة الثانية.‎‏