كندا تعلن فرض عقوبات على 31 مسئولا في بيلاروسيا

أعلنت الحكومة الكندية الخميس، فرض عقوبات على 31 مسؤولًا إضافيًا في بيلاروسيا، ما يزيد الضغط الدولي على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لإيجاد حل تفاوضي للاحتجاجات الجماهيرية التي تطالبه بالتخلي عن السلطة.وفرضت كندا والمملكة المتحدة معا الجولة الأولى من العقوبات الشهر الماضي.وقالت كندا، في بيان اليوم، إن العقوبات جرى تنسيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "ردًّا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان"، وفقا للبيان.ولم ترد تفاصيل بشأن من تستهدف هذه العقوبات، التي تهدف بشكل أساسي دعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مينسك ضد لوكاشينكو.وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامبين "إجراءات اليوم تدعم الجهود الدولية الأوسع سعيًا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في بيلاروسيا".