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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان: تدمير أسلحة أرمنية بمليار دولار في قره باغ

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:50 م
الرئيس الأذربيجاني
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف،
أ ش أ
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، أن الطائرات دون طيار الأذربيجانية دمرت معدات عسكرية أرمنية بقيمة مليار دولار في ناجورني قره باغ. 

قال علييف: "دمرنا ما قيمته أكثر من 1 مليار دولار من المعدات العسكرية للعدو باستخدام طائرات بدون طيار الهجومية وحدها".

يذكر أنه في فجر الـ10 من أكتوبر، أعلنت موسكو عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات استمرت 10 ساعات إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باخ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

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