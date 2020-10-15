الطرق الصوفية تعلن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وتنظيم موكبها السنوى

أعلنت الطرق الصوفية، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المقرر له يوم ١٢ ربيع الهجري الموافق 29 أكتوبر الجاري، بعد الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بذلك، وكذلك تنظيم المواكب والقوافل الصوفية.وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية في بيانه: "تحتفل مشيخة عموم الرفاعية بالمولد النبوي الشريف كالمعتاد سنويًا بخروج الموكب الصوفي النهاري المعتاد يوم ١٢ ربيع أول عقب صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري حتى ميدان مولانا سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه".وتابع: "ثم الاحتفال المعتاد سنويًا داخل مسجد مولانا الإمام الحسين عقب صلاة العشاء فنطلب من جميع الأحباب الالتزام بالحضور يوم ١٢ ربيع أول الساعة الثانية ظهرًا بساحة مسجد سيدي صالح الجعفري للمشاركة بالموكب الصوفي وحضور احتفال المولد النبوي الشريف كالمعتاد سنويًا".