«دياكونيا للتنمية» ينظم دورة تدريبية في المونتاج للشباب

نظم مكتب دياكونيا للتنمية بالكنيسة الكاثوليكية، دورة تدريبية في مجال المونتاج التليفزيوني لعدد من شبابه، وذلك تحت رعاية الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية.وأقيمت فعاليات الدورة التدريبية في 13 و14 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر مكتب دياكونيا للتنمية وبمشاركة بعض الشباب من المكتب الإعلامي، وذلك تحت إشراف الإعلامي رامي جمال، وتضمنت الدورة التدريبية توضيح مفهوم المونتاج التليفزيوني وأهميته وكيفية استخدامه، وذلك بجانب التطبيق العملي على كل ما تم تدريسه.جدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب، مما يساهم في تسهيل دخولهم لسوق العمل.