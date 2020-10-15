مصر والكويت تبحثان التعاون الثنائى المشترك
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:13 م
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بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، اليوم الخميس، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، سبل تعزيز التعاون المشترك.
كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد بمجلس الأمة الكويتي- عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض القوني والغانم، خلال اللقاء، أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب.
كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد بمجلس الأمة الكويتي- عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض القوني والغانم، خلال اللقاء، أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب.