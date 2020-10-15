مصر والكويت تبحثان التعاون الثنائى المشترك

بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، اليوم الخميس، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، سبل تعزيز التعاون المشترك.كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد بمجلس الأمة الكويتي- عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.واستعرض القوني والغانم، خلال اللقاء، أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب.