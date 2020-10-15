التحالف العربي: وصول 15 أسيرا سعوديا لقاعدة الملك سلمان

أعلن التحالف العربي عن وصول 15 أسيرا سعوديا و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.وقال التحالف، وفقا لقناة العربية: نثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص لليمن لتنفيذ اتفاق الأسرى.بدأ تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، في أكبر عملية منذ 2014، من مطار مدينة سيئون الخاضعة للسلطة الشرعية.وكانت المتحدّثة باسم اللجنة التي تتولّى الجانب اللوجستي في عملية التبادل، أوضحت في وقت سابق اليوم أن فرقها متواجدة في عدد من المطارات المشاركة في عملية النقل. وأضافت أن "الاستعدادات جارية، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها نأمل أن تتم عملية الافراج في الساعات القليلة المقبلة".