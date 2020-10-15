رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية الأمم المتحدة تطالب الحكومات بالتصدي للاغتصاب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:39 م
ميشيل باشيليه
ميشيل باشيليه
أ ش أ
طباعة
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة والتعويض وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة.

وأضافت ميشيل- في بيان لها اليوم الخميس بجنيف- أنه عقب ورود تقارير عديدة عن حالات اغتصاب مروعة وقعت في مناطق مختلفة من العالم فى الأسابيع الأخيرة، فقد شعر الرأى العام بغضب عارم وطالب بتحقيق العدالة للضحايا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات الجنسية.

وأعربت باشليه عن مشاركتها للغاضبين غضبهم وتضامنها مع الناجين ومع من يطالب بالعدالة لكنها أعربت في ذات الوقت عن القلق البالغ حيال ما وصفته بالمطالبة بفرض عقوبات قاسية كعقوبة الإعدام على الجناة وحيال اعتماد القوانين المطلوبة لتلبية هذه المطالب في بعض المناطق.

وحثت باشليه في بيانها الدول على اعتماد نهج يركز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وقالت إنه من الضروري للغاية أن تشارك النساء بفعالية فى تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها، وأن يتلقى المسئولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا، وأشارت إلى أنه على الرغم من أنه من المغري جدا فرض عقوبات صارمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم الوحشية، إلا أنه يجب ألا يتم السماح بارتكاب المزيد من الانتهاكات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

الصور

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

الكشف عن طرق فعالة لتخفيف أعراض ضيق التنفس

المولد النبوي 2020.. الموعد وحكم الاحتفال به

بالفيديو..«أبو عبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

وظائف القوى العاملة 2020.. وكيفية التقديم لها عبر موقعها الإلكتروني

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

«السيمفوني» يعزف مؤلفات دنماركية على المسرح الكبير بالأوبرا

كورونا يؤجل مؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية

«علوم سياسية الأعلى للثقافة»: الدبلوماسية لعبت دورًا كبيرًا في حرب أكتوبر

أحمد الشهاوي: في كولومبيا.. للقمر ثلاثة وجوه