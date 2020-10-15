قتلى وجرحى فى اشتباكات قبلية شرقى السودان بعد إقالة أحد الولاة

أسفرت اشتباكات قبلية شرقي السودان عن مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، وذلك على خلفية إقالة أحد الولاة شرق البلاد.وقالت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان، إن الضحايا سقطوا في أعقاب اشتباكات وقعت في مدينة سواكن بولاية كسلا شرق السودان، على خلفية قرار حكومي بإقالة الوالى، صالح عمار.وأوضحت أن القتلى سقطوا نتيجة إصابات بالأسلحة البيضاء والعصى.وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، عن إعفاء والي كسلا من منصبه، في محاولة لإخماد فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر.