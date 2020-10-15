انهيار سهير المرشدي خلال تشييع جثمان الفنان محمود ياسين

انهارت الفنانة سهير المرشدي، والتي وصلت منذ قليل، بصحبة ابنتها حنان مطاوع لمسجد الشرطة للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان محمود ياسين والتي تقام عقب صلاة الظهر.ودخلت سهير المرشدى في نوبة بكاء شديدة بمجرد وصولها للجنازة. وحرص عدد من الفنانين على التواجد بجنازة الفنان الراحل محمود ياسين، المقامة حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة بجمعية الجيزة بالسادس من أكتوبر.وتواجد على رأس هؤلاء الفنانين أحمد السقا، وحسين فهمي، وأشرف زكي، ونادية الجندي، وأشرف عبدالغفور، ومنة بدر تيسير، وعدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية.وبدأت مراسم صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين، قبل قليل، بعد وصول سيارة الإسعاف التي تحمل جثمانه إلى ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لصلاة الجنازة تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.وشهدت الدقائق الماضية توافد العشرات من الفنانين، حيث تواجد عدد من الفنانين لمساندة الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل، وعدد كبير من أقارب ومحبي الفنان الراحل.