ضبط مسجل بـ50 طربة حشيش في بولاق

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش.وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تمت مهاجمة عنصر إجرامي وجرى ضبط الكمية التي وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.وتبين أن المتهم له معلومات جنائية "مسجل" وذلك حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.