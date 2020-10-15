منة شلبي عن حادث المعادي: «زعلانة على النخوة»

نشرت الفنانة منة شلبي، تدوينة قاسية على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعقيبا على حادث سحل فتاة المعادي من قبل متحرشين داخل سيارة ميكروباص.وكتبت الفنانة: "أطالب بأقصى العقوبة على أي متحرش.. لا يوجد مبرر لا لبس ولا سلوك، لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان، لا يوجد أبدا.. زعلانة علي النخوة والرجولة اللي بتتلاشى من بعض رجال بلدي.. اللهم ارحمها يا رب وارحمنا من هذا العبث!".وتنتظر منة شلبي، عرض فيلمها الجديد "الإنس والنمس"، الذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية مع النجم محمد هنيدي، تمهيدا لعرضه بداية العام القادم.