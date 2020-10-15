خلاف على الأجرة.. حقيقة «خطف فتاة» بالمعادي

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بشأن استغاثة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تضمنت تعرض فتاة للاختطاف من سائق سيارة أجرة "تاكسي" بأحد الشوارع المغلقة بمنطقة طرة بدائرة قسم شرطة المعادي.وتمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد موقع الفتاة المشار إليها، وبالانتقال والفحص تبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وحقيقة الواقعة تتمثل في خلاف على الأجرة بينها وبين سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة "لنقل الأشخاص"، تم تحديده، مقيم طرة البلد بالمعادي، كما ادعت أن السائق المذكور قام بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.