إحالة شخصين للمحاكمة ينتحلان صفة ضباط لسرقة المواطنين بالإكراه في المعصرة

أحالت النيابة العامة بحلوان، شخصين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابى وانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه في المعصرة.كان قد تلقى رجال مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المعصرة، لتورطهما فى استيقاف مواطنين وإيهامهم بأنهما من رجال الشرطة، والاستيلاء منهم على (هاتفين محمولين)، حيث تم القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.