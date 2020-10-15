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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:14 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
ايهاب مصطفى
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في حوار للفنان الراحل محمود ياسين مع مجلة الموعد، تحدث باستفاضة حول بدايته في السينما، حيث ذكر أنه لم يتخيل يومًا أن يكون ممثلًا سينمائيًا.

وقال «ياسين»: «كان طموحي كله يتجه إلى المسرح، فأحلم بأن أكون مثل فنان المسرح العظيم صلاح سرحان رحمه الله، أما السبب في أن حكاية السينما لم تكن تخطر لي على بال، فهي تعود إلى أنني لم أكن أرى في نفسي المؤهلات التي يجب توافرها في النجم السينمائي كأن يكون جميلًا، وعنده جرسونيرة، ويعيش في أجواء الصخب».

وأضاف: «فضلًا عن ذلك، فإن ما جعلني أرفض السينما قبل أن ترفضني هو أني كنت أرى في العديد من الأفلام رخصًا وسطحية واستخفافًا بعقول الناس، بينما كان المسرح بالنسبة لي هو عالم الخصب الأدبي، والرقي الفكري، والفن الرفيع».

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