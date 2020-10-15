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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 15-10-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:24 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد « الدستور» سعر اليورو، اليوم الخميس 15-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

على المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك بلوم، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في ختام الأسبوع في بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الدولي.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، مقابل ارتفاع سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.61.

سعر اليورو اليوم الخميس 15-10-2020 في البنوك المصرية


وفي بنك مصر إيران التنمية تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.68، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.50، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.50، أما في البنك الأهلي الكويتي فتراجع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.48.

أسعار اليورو


وفي بنك التنمية الصناعية انخفض سعر اليورو ليسجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.48، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.48، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.49، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.52.

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