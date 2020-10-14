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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: 87.5% تراجعًا فى واردات الأرز خلال عام

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:34 م
واردات الأرز
واردات الأرز
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من الأرز بنسبة 87.5% خلال العام الحالى، لتسجل 30.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 244.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 213.7 مليون دولار خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات الأرز شهريًا تراجعت لأقل مستوياتها مسجله 3.7 مليون دولار خلال شهر يوليو 2020 مقابل 42.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بانخفاض 91%.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من السلع الزراعية قد بلغت 3.6 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى مقابل 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 29.6%.

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