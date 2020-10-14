حفل تكريم محمد عبدالعزيز وتخريج دفعة جديدة من معهد السينما (صور)

أقيم مساء اليوم، داخل أكاديمية الفنون، وخاصة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، حفل تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، وذلك ضمن تخرج دفعة جديدة من معهد السينما، والتي تحمل الدفعة اسمه، وهو تقليد جديد يقدمه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون.وحضر عدد كبير من النجوم، من بينهم النجم كريم عبدالعزيز نجل المخرج محمد عبدالعزيز، وكل من الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والفنان ماهر سليم والفنان جمال عبدالناصر والمخرج عمر عبدالعزيز والمخرج محمد ياسين والمنتج هشام سليمان وآخرون.وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم كلمة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي أصرت على الحضور، بينما جاء تكريم المخرج محمد عبدالعزيز وصعد نجله الفنان كريم عبدالعزيز.