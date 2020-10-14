«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

قال كيرلس مارك أحد شهود العيان، وصاحب محل موبايلات أمام مكان واقعة حادث سحل فتاة ووفاتها بطريقة بشعة بشارع 9 بمنطقة المعادى: "فوجئنا بسماع صوت صراخ، وعندما خرجنا مسرعين وجدنا فتاة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها".وتابع: "فجأة وجدت الناس يقولون إن سيارة أجرة صدمت فتاة أثناء محاولة مجموعة من الشباب سرقة حقيبتها".وأكمل: "اتسحلت وفي شباب حاولوا اللحاق بالسيارة لأخذ الحقيبة منهم لكونها كانت متمسكة بحقيبتها جدًا، واعتقدوا أن الفتاة على قيد الحياة، فقام اللصوص بإلقاء حقيبة وهربوا".وأضاف محمد شاهد عيان، بأنه أسرع ومن معه لمكان الحادث فوجد فتاة ملقاة على الأرض وغارقة في دمائها دون نفس، وكانت مسحولة وبها كدمات وجروح بشكل كبير، وبعد ثواني، وجدنا رجلا يسرع ناحيتها واكتشفنا أنه والدها، وعندما تأكد من وفاتها قام بتغطيتها باكيًا.