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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع "بتروتريد"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:43 م
عداد الغاز المنزلى
عداد الغاز المنزلى
شيماء حسين
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في خضم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، أصبح تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من أسهل ما يمكن، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي تسبب في منع دخول مندوبي الشركة البيوت لقراءة العدادات المنزلية، من خلال التقرير التالي نستعرض خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى وآخر موعد للتسجيل عبر موقع بتروتريد، وطرق الاستعلام عن الفاتورة المطلوب دفعها.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى

يمكن لعملاء شركة الخدمات البرترولية "بتروتريد"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عدادات الغاز المنزلية، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول على رابط موقع شركة "بتروتريد" الالكتروني (من هنا)

اختيار تسجيل قراءة عدادات الغاز المنزلى

كتابة عنوان العداد كاملا ( المحافظة – المنطقة – الشارع - الشقة)

كتابة بيانات العميل من واقع إيصالات سداد الدفع

كتابة رقم عداد الغاز المكون من 16 رقما

كتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود الموجود في عداد الغاز المنزلي

الضغط على كلمة إرسال

آخر موعد للتسجيل عبر موقع بتروتريد

حددت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الفترة من (1 – 15) من كل شهر لتسجيل العملاء لقراءة عدادات الغاز المنزلي، كما حددت الفترة من (6 – 30) من كل شهر لدفع فاتورة عدادات الغاز المنزلى عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة للسداد، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسائل دفع فواتير عدادات الغاز المنزلي

عقب تطبيق خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى، عبر موقع شركة الخدمات البرترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية الالكتروني، خصصت الشركة  5 طرق للسداد الالكتروني وهى :-

تطبيق محفظة فودافون كاش 

- تطبيق موبيل ماى فوري

تطبيق جوميا عبر الموبيل

مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية

منافذ شركات التحصيل الالكتروني "فوري - مصاري- أمان - بي - خدماتي - ضامن"

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تسجيل قراءة الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد 

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى 

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