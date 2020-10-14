رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد جلال ناعيا محمود ياسين: سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:36 م
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
جمال عاشور
طباعة
نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان الكبير محمود ياسين، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إن الفنان القدير محمود ياسين، سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين والشعوب العربية، وستذكره الأجيال جيلا بعد جيل، لأعماله القيمة التي حققت جماهيريتها، وكان خير من قدم دور البطل المصري في العديد من الأعمال، منها "الرصاصة لا تزال في جيبي، الوفاء العظيم، بدور، الصعود إلي الهاوية"، خلال رحلة عطاء لأكثر من 50 عاما، رحم الله الفنان محمود ياسين، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان.


يذكر أن من أشهر أعمال الفنان الراحل محمود ياسين المسرحية "ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، الزيارة انتهت، بداية ونهاية، البهلوان"، ومن أعماله السينمائية "نحن لا نزرع الشوك، الخيط الرفيع، أفواه وأرانب، أنف وثلاث عيون، قاع المدينة، مولد يا دنيا، اذكريني، الباطنية، الجلسة سرية، الحرافيش".

أما فى التليفزيون فقدم عشرات المسلسلات، منها "الدوامة، غدا تتفتح الزهور، مذكرات زوج، اللقاء الثاني، أخو البنات، اليقين، العصيان، سوق العصر، وعد ومش مكتوب، ضد التيار، رياح الشرق، أبوحنيفة النعمان".

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

«أمن البحيرة» يكشف حقيقة اختطاف طفل من والدته بدمنهور

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أمريكا تستبعد إعطاء الأطفال لقاح كورونا في المراحل الأولى

بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير بـ9.9 مليون دولار

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

خالد جلال ناعيا محمود ياسين: سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)

خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لاحتفال نصر أكتوبر بساحة الهناجر

غدًا.. «القومى للترجمة» يكرم الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي