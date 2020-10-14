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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد ومكان جنازة وعزاء محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:04 م
محمود ياسين
محمود ياسين
أمير محمد خالد
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توفي الفنان محمود ياسين، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن نجله السيناريست عمرو محمود ياسين تفاصيل الجنازة والدفنة والعزاء عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" حيث كتب: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة والدفنة في مقابر الأسرة بالفيوم".

وأضاف "تقام ليلة العزاء في ساحة كومباوند رويال سيتي بالشيخ زايد يوم الجمعة القادمة بعد صلاة المغرب"، ويشار إلى أن الفنان محمود ياسين من أهم قامات الفن في مصر، حيث قدم 152 عملا سينمائيا وأكثر من 50 عملا دراميا، بالإضافة إلى أفلامه أنه أكثر فنان شارك وقدم أعمال عن انتصارات أكتوبر، وتم تكريمه من الدولة عنها.

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