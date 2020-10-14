النيابة تأمر بضبط 3 شباب دهسوا فتاة بعد التحرش بها في المعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، ضبط وإحضار 3 متهمين متورطين في قتل وفاة سحلا بعد التحرش بها بسيارة كانوا يستقلونها أثناء عودتها من العمل.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أحد المتهمين تم تحديد هويته، أمسك بحقيبة المجني عليها أثناء مرورها بجانبهم مما أسفر عن سقوطها وسحلها أسفل السيارة ووفاتها.وانتقلت النيابة إلى مكان الواقعة وتم مناظرة جثة المجني عليه وتبين أنها في أوائل العقد الثالث من العمر، مصابة بكدمات مختلفة بالجسم، وأصيبت بكسور وسحجات بعد أن سقطت على رأسها من الخلف مما أسفر عن تهشم الجمجمة وإصابتها بنزيف دموي داخلي وخارجي.وتحفظت النيابة على الجثة، وتم نقلها لمشرحة زينهم، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال الشهود الذين عثروا على الجثة، واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الفتاة، وتبين أنها كانت عائدة من عملها وانقطع الاتصال بها حتى علموا بالحادث في شارع 9 بالمعادي.وتبين من التحقيقات أن الفتاة تدعى «مريم. م» موظفة بأحد البنوك، مخطوبة وكانت تستعد لتحضير الزفاف في الأشهر القادمة، وتسكن بدائرة قسم شرطة المعادى، وكانت عائدة من العمر، عاكستها سيارة يستقلها ثلاثة شباب، وعندما حاولت الفرار احتكت حقيبتها بالسيارة فتم سحلها أسفلها.تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.