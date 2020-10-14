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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم.. بيانات التلميذ 2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:46 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
هبه محمد
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تتحرك مؤشرات البحث على " جوجل " مؤخرًا من قبل الأباء والطلاب والطالبات، عن رابط  موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ 2020 وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الإلكترونية لتسجيل بيانات التلميذ والطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية، وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هذه الخدمة لأولياء الأمور والطلاب لمنع التكدس والإزدحام في الشوارع نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويستطيع المدرسين الدخول لموقع بيانات التلميذ وليس أولياء الأمور، حيث يتم اختيار مدرس من كل مدرسة ليقوم بالتسجيل، وفقًا لتعليمات الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرارات، حيث طالبت المسؤولين بضرورة تسجيل بيانات المسجلين.

ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن رابط الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ وكيفية التسجيل، وفقًا لشروط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ 

يبحث أولياء الأمور والتلاميذ عن الرابط وعن كيفية تسجيل البيانات، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هذه المنصه الإلكترونية، لتوفير الوقت والعبء على أولياء الأمور، وتنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى فيروس كورونا المنتشرة.

رابط الموقع وهو كالأتي: https:student.emis.gov.egnew

كيفية التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

1 - يستطيع أولياء الأمور تسجيل بيانات الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط الموقع على المنصة الإلكترونية.

2 - ثم يقوم ولي الأمر بإدخال إسم المستخدم.

3 - ثم يقوم ولي الأمر بإدخال رقم المسلسل.

4 - وأخيرًا.. يقوم ولي الأمر بإدخال كلمة السر.

ويمكن لأولياء الأمور أستخدام المنصة الإلكترونية في أكثر من خدمة يقدمها موقع وزارة التربية والتعليم ومنها: " خدمة تسجيل الصف الأول لرياض الأطفال - إمكانية نقل التلاميذ للمرحلة التعليمية الأكبر - خدمات للمعلمين - متابعة وتسجيل بيانات لطلاب مدارس المتفوقين - التقديم للصف الأول الإبتدائي ".

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