ضبط أدمن صفحة «زواج القاصرات» على «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تروج لزواج القاصرات عرفيًا نظير مبالغ مالية.وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بتزعم جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية منتظمة تخصصت في الاستغلال الجنسي للنساء عن طريق التواصل مع راغبي المتعة الحرام.وذلك من خلال إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالاشتراك مع سيدتين أخريين، واستخدامها في استقطاب راغبي الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية.تم ضبط صاحب الصفحة، سيدتين، 3 فتيات، وبمواجهة المتهمين الثلاثة منشئ الصفحة والسيدتان، أقروا بقيامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى الإستغلال الجنسى للنساء عبر موقع التواصل الاجتماعى.وأكدوا أن من ضحاياهم الفتيات الثلاثة حيث استقطابهن وعرضهن على عملائهم من راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عن كل فتاة مستغلين سوء حالتهن المعيشية وحاجتهن للمال.وضُبط مع المتهمين الثلاثة 5 هواتف محمولة بها العديد من الرسائل والمحادثات النصية التى تدل على ضلوعهم فى نشاطه الآثم.