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حكاية محمود ياسين مع أحفاده

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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رحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يُناهز 79عامًا، وسط حالة من الحزن سيطرت على رواد التواصل الاجتماعي ومحبي الفنان القدير وعاشقي فنه، لكن ستظل أعماله محفورة في وجدان الأحفاد الذين عبروا عن حبهم وتقديرهم للراحل الكبير عبر لقاءات إعلامية.

أحفاد محمود ياسين لابنه السيناريست عمرو محمود ياسين، هما محمود وعالية، ولابنته رانيا هما آدم وعمر.

وقال حفيده محمود إنه تعلم من جده الكثير سواء في الفن أو التجارب الحياتيه، فلديه عدد من الذكريات معه التى لن ينساها، ويفخر كونه حفيد محمود ياسين.

وقال خلال لقاؤه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أن الجد لم ينفعل على الأحفاد يومًا ما، كان حريص أن يعطي لهم النصيحة بكل هدوء وحكمه، حريص أن يذهب معه للمسجد ثم الذهاب هو وابن عمته لمكتب جده ويجلسا معه بالساعات للحديث عن الدين والحياة وذكريات محافظة بورسعيد مسقط رأس الجد.

وأضاف " أنه يحفظ كافة الحديث مع جده عن ذكرياته، ودائمًا ما ينصحه بألا يتفوه بكلمة إلا وهو واثق منها، كما كشف عن حب جدة لمباريات كرة القدم وأنه لم يفوت مباراة واحدة من مباريات كأس العالم 2006، وكان يجتمع مع جده وابن عمته لمشاهدة المباريات".

وتابع: " أنه كان يشاهد أفلام ومسلسلات الفنان محمود ياسين وتعلم منها الكثير حيث نصحه بضرورة اختيار الأدوار الخاصة به بمنتهى الحكمة وأن يكون لها نصيحة للجمهور، ولا يختار الأعمال الذي يشارك بها بشكل عشوائي".

وكان قد أعلن عمرو محمود ياسين أن موعد الدفن، غدا الخميس، لظروف خاصة بعائلته، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مكان صلاة الجنازة في منشور آخر.

وكتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم اإجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس 15 أكتوبر عقب الصلاة الظهر وسنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعا".

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