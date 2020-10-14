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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع بفعل حذر إزاء تجارب لقاح كورونا وتحفيز أمريكى

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعدما هوت في الجلسة السابقة متأثرة بتوقف تجارب لقاح لـ"كوفيد-19" والضبابية المتعلقة بمزيد من التحفيز الأمريكي، حيث ظل المستثمرون بمنأى عن القيام برهانات كبيرة قبيل محادثات بشأن اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % وكانت أسهم السفر والترفيه والتأمين الأكثر تراجعا في المعاملات المبكرة.

وعلى الرغم من أن التداول ساده الفتور في مؤشرات معظم البلدان فإن انخفاض الجنيه الاسترليني دفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للصعود 0.2 % قبيل انتهاء المهلة التي حددتها بريطانيا لمفاوضات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري.

وتأثرت المعنويات أيضا بفعل تنامي الخلافات السياسية المتعلقة بتأثير القيود المحلية الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال مفوض السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي إن التكتل يفضل إبرام اتفاق مع بريطانيا لكنه مستعد أيضا في حال عدم التوصل له.

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