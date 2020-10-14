محافظ بورسعيد ينعى محمود ياسين: أعماله خالدة

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، الفنان محمود ياسين، ابن محافظة بورسعيد، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 79 عامًا.وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وقال الغضبان: «فقدنا فنانًا نجح بفنه وفكره في إثراء الحركة الفنية والثقافية بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون»وكان محافظ بورسعيد قرر منذ فترة إطلاق اسم ابن بورسعيد ونجم مصر والوطن العربي الفنان القدير محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي «أوبرا بورسعيد» تكريمًا على مشوار عطائه الفني وتتويجًا لدوره في إثراء الحركة الفنية.وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».