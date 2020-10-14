تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

كشف مصدر أمني أن فريق من رجال مباحث القاهرة يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات حادث سحل فتاة ووفاتها بطريقة بشعة بشارع 9 بمنطقة المعادى.ويكثف رجال المباحث، بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي، من جهودهم لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وضبط مستقليها.وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة، فى العقد الثالث من عمرها، "مسحولة" بأحد الشوارع بمنطقة المعادى.وتلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر.وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ومن ثم سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض، مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.