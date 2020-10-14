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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:49 ص
ضبط شقيقين
ضبط شقيقين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط شقيقين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات السيارات بنطاق قسم ثان المنصورة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بتعدد البلاغات من المواطنين بشأن سرقة الهواتف المحمولة ومحتويات السيارات بطريقة كسر الزجاج، ورصد كاميرات المراقبة لمرتكبي الوقائع.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان، ومعاونه النقيب محمود سليم، وتحت إشراف العميد حسن الغرباوي، رئيس مباحث المديرية، وفحص كاميرات المراقبة وتحديد مرتكبي وقائع السرقة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي وقائع السرقة كل من"اسلام.م.ك.ا"، وشهرته إسلام قلبظ، عاطل، ومقيم بشارع الجوهري ومدرج معلومات جنائي، وشقيقه "كمال"، 15 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان.

وضبطت القوات خلال ضبط المتهمين ٦ أجهزة تليفون محمول ماركات وأنواع مختلفة، لاب توب، وبالكشف تبين بأنها مبلغ بسرقتها.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب وقائع سرقة السيارات، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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